Гасанов проинспектировал воинскую часть Сил спецназа

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, в рамках реформ в армейском строительстве, направленных на повышение уровня боевой и морально-психологической готовности, а также дальнейшее улучшение социально-бытовых условий личного состава, продолжается строительство новых военных объектов. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

4 января министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинскую часть Сил специального назначения.

Сначала были возложены цветы к бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева на территории воинской части и мемориалу в память о шехидах.

Министр обороны осмотрел несколько военных объектов, строящихся на территории воинской части.

Командующий силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев доложил министру обороны о работе, проводимой в воинской части.

Министр обороны дал соответствующие поручения по качественному проведению и своевременному завершению строительных работ.

На встрече с личным составом генерал-полковник З.Гасанов отметил, что глава государства высоко ценит мужество и героизм спецназовцев в Отечественной войне. Министр дал соответствующие указания о готовности в любой момент исполнить приказ президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующему Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева.

В заключение министр обороны вручил группе отличившихся на службе военнослужащих ценные подарки и пожелал им успехов в дальнейшей службе.



