За что «наказывают» Казахстан?

Начало нового, 2022 года ознаменовалось резким взлетом внутриполитической напряжённости в Казахстане. Накануне, как уже сообщал Minval.az, здесь повысились цены на сжиженный газ. Точнее, власти страны объявили об отказе от прежней системы ценообразования, когда производители «автомобильного» сжиженного газа вынуждены были работать себе в убыток и продавать газ ниже себестоимости. В ответ сразу в нескольких городах страны вспыхнули беспорядки — люди вышли на улицы сразу в нескольких города Мангистауской области, прежде всего в Жанаозене и Актау. Президент Касым-Жомарт Токаев создал комиссию, поручил разобраться, не имел ли место картельный сговор на газовых автозаправках, и выступил со специальным обращением к протестующим: «Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу».

На первый взгляд, это не более чем социальный протест. Но вспыхнули беспорядки в Жанаозене и Актау как раз в то время, когда отношения Москвы и Нур-Султана явно «натянулись». По «полуофициальной» версии, казахстанские власти утвердили правила написания вывесок, согласно которым, текст на казахском языке обязателен, а на всех остальных, включая русский, по мере необходимости, что не понравилось в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров умудрился обвинить Казахстан в «ксенофобии». А в профильном Комитете Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, который возглавляет небезызвестный Константин Затулин, депутаты обсуждали казахстанские вывески с «большой озабоченностью». Зампред Комитета Александр Бородай, один из ключевых соучастников событий на украинском Донбассе, перешёл к открытым угрозам: «Мне хорошо знаком азиатский менталитет, и, к сожалению, в Азии хорошо понимают только язык силы. Эта сила не обязательно должна быть проявлена, но возможность применения должна быть продемонстрирована».

Оставим в стороне риторический вопрос, должны ли в Казахстане испрашивать разрешения у Москвы, на каком языке им писать вывески в собственной стране. Важно другое: «языковая озабоченность» у Москвы вспыхнула как раз в то время, когда в политике Казахстана наметился явный поворот. Казахстан, будучи членом ОДКБ и ЕАЭС, входит в состав Организации Тюркских государств, само появление которой уже вызвало плохо скрываемую нервозность у Кремля. В мае 2021 года Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества, который включает совместные учения и обмен опытом по тактике применения БПЛА.

Наконец, в начале декабря Казахстан и Узбекистан подписали Декларацию о союзнических отношениях. Как бы в дружбе с Узбекистаном нет явного криминала, но союз заключён в «поле» тюркской солидарности, а не постсоветской интеграции. И это не считая памяти жертв «голодного геноцида», перехода на латиницу, и даже недавнего празднования дня независимости, который в Казахстане отмечают в годовщину разгона массовых митингов в Алма-Ате в 1986 году: тогда, напомним, в Казахстане протестовали против назначения первым секретарем ЦК КП Геннадия Колбина.

Более того, «взорвать» Казахстан изнутри пытаются уже не в первый раз. Летом 2019 года в Актау тоже вспыхивали беспорядки. Все началось с бытового инцидента: ливиец, работавший на нефтяном месторождении, разместил в соцсетях фотографию с девушкой-казашкой, где так направил антенну от служебной рации, что смысл получился непристойным и оскорбительным. В результате рабочих-иностранцев избили. Тогда тоже между Россией и Казахстаном «искрило» не на шутку, и небезызвестный Соловьев призывал «долбануть» по Алма-Ате.

Наконец, в Жанаозене еще 10 лет назад, в декабре 2011 года, забастовка рабочих-нефтяников вылилась в уличный протест, жертвами столкновений стали 16 человек. А РосСМИ начали «переводить стрелки» на так называемых «оралманов», этнических казахов, которых власти переселяли в Казахстан из Китая и Монголии. После устроенного Мирзояном и Голощекиным «голодного геноцида» казахи на своей родине оказались в меньшинстве, а репатриация «оралманов» вновь делает Казахстан казахским. Что тоже не нравится в «первопрестольной», где очень любят наказывать постсоветские государства за «самоуправство». Особенно тюркские и мусульманские.

И сегодня, когда на фоне стремления Казахстана диверсифицировать свою политику в стране вновь, как по заказу, «заискрило», причем по тем же «адресам» в нефтяном «сердце», в российском экспертном сообществе с карикатурной скоростью принялись убеждать аудиторию, будто бы за беспорядками стоят Запад и Турция, но никак не Россия. В частности, политолог, генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин уже заявил: «Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза». А затем банально проговорился: «Вся нынешняя новая казахская элита училась в западных вузах, по большей части – в британских. Поэтому, агентов влияния в Казахстане очень много. Их ничто не связывает с Россией, и они продвигают евроинтеграцию». Оставим в стороне, кто громче всех кричит «держи вора!» Вопрос в другом: подобное «провокационно-карательное дежавю» вряд ли поможет Москве спасти свои позиции от размывания. А точнее, только усилит дрейф Казахстана в сторону Анкары.

Нурани, обозреватель