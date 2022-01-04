Ядерное оружие необходимо США для сохранения мира и стабильности

Соединенные Штаты сохраняют ядерный арсенал для обеспечения стабильности во всем мире.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США. Дипломат комментировал совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны

«Мы сохраняем ядерное оружие не для того, чтобы вести и выигрывать войны. Мы обладаем им для сохранения мира и стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или хотя бы угрожать ее применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, с целью подрыва ценностей, безопасности и суверенитета Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», — сказал дипломат, добавив, что совместное заявление соответствует политике вашингтонской администрации. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Politico.

Американские власти в этом месяце могут опубликовать обновленную ядерную доктрину страны. Издание ранее сообщало, что Белый дом рассматривал условия, при которых Соединенные Штаты могут взять на себя обязательство не применять ядерное оружие первыми, а также изучал возможность объявить о том, что единственным назначением ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия или кибератаку.