Фонд YAŞAT рассчитался с долгами семей шехидов и ветеранов войны на сумму 5,6 млн ман

За счет средств, собранных Фондом поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд YAŞAT), погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на сумму 5,6 млн манатов.

Из собранных в фонде средств на улучшение бытовых условий лиц указанной категории было потрачено 34185789 манатов, уточняет «Репорт».

На покрытие медицинских расходов потрачено 12613948 манатов, на погашение долговых обязательств — 5687318 манатов, на образование, профессиональную подготовку и развитие творческого потенциала — 707530 манатов.

Также стало известно число поступивших в вузы в прошлом году членов семей шехидов и ветеранов, которым Фонд «YAŞAT» перечислил единовременные выплаты.

В целом на эти цели было потрачено 82 тыс. манатов.

Каждому из 41 человека было перечислено по 2000 манатов.

Отметим, что для членов семей шехидов, принятых в высшие учебные заведения в 2021-2022 учебном году, и военнослужащих, инвалидность которых обусловлена защитой территориальной целостности Азербайджана, Фондом “YAŞAT” учреждена единовременная денежная премия в размере 2000 манатов.

Отметим, что до сих пор в фонде собрано 66340818 манатов. Из них израсходовано 52658087 манатов, остаток средств составляет 13682730 манатов.