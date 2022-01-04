Миронов: Россия заинтересована в стабильном и процветающем Азербайджане

Лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Государственной думы РФ Сергей Миронов в интервью «Москва-Баку» оценил итоги 2021 года для российско-азербайджанского сотрудничества и армяно-азербайджанского урегулирования.

Об азербайджано-российском сотрудничестве

— Я считаю, что отношения между нашими странами являются примером долгосрочного взаимовыгодного партнерства, они развиваются поступательно и динамично, что особенно заметно на фоне общей дестабилизации геополитической обстановки и тех вызовов, с которыми сегодня сталкивается система международных отношений, в том числе в макрорегионе Большого Кавказа. Успешному азербайджано-российскому сотрудничеству в значительной мере способствует взвешенная предсказуемая внешнеполитическая линия президента Ильхама Алиева, которая позволяет Баку вести равноправный и продуктивный диалог как с ближайшими соседями, так и с ведущими мировыми державами. В следующем году мы отметим 30-летие установления наших дипотношений, что позволит только укрепить наше взаимодействие. Россия заинтересована в стабильном и процветающем Азербайджане, в том, чтобы страна играла заметную роль на международной арене и эффективно реализовывала политику, отвечающую ее национальным интересам.

О транспортных артериях

— Транспортные артерии — наиболее эффективный инструмент укрепления экономических связей, что позитивно отражается и во внешнеполитической проекции. Это в равной мере относится как к межгосударственным и межрегиональным коммуникациям, так и к глобальным логистическим цепочкам. Развитие транспортного коридора «Север- Юг», в том числе в формате Нового Шелкового пути, уже сегодня способствует расширению кооперации между странами, а также формированию и реализации масштабных инвестиционных проектов. Очевидно, что конкуренция между различными вариантами и маршрутами в рамках коридора «Север – Юг» в перспективе будет усиливаться. Еще и поэтому стабильность в макрорегионе Большого Кавказа имеет столь важное значение и для России, и для Азербайджана. В этом свете развитие и модернизация транспортной инфраструктуры становится не только важным фактором экономического и политического сближения соседних государств, но и нашим общим конкурентным преимуществом.

О Москве в статусе главного посредника в урегулировании конфликта

— Закавказье уже не первое столетие является ареной соперничества между Россией и западными державами, которые все это время пытаются — насколько это возможно — ослабить влияние нашей страны в регионе. Карабахский кризис не стал исключением, но попытки умалить статус России как модератора урегулирования конфликта не увенчались успехом, потому что и Азербайджан, и Армения адекватно оценивают объективную заинтересованность нашей страны в достижении мира. Мы всегда были и будем рядом, и нам крайне важно обеспечить спокойствие на наших южных рубежах, а традиционные исторические и культурные связи с государствами Закавказья позволяют нам эффективно решать эту задачу и достигать взаимоприемлемых результатов.