ВОЗ признала зависимость от видеоигр болезнью

Зависимость от видеоигр получила статус официально признанного заболевания. Об этом говорится в Международной классификации болезней (МКБ-11), одиннадцатое издание которой вступило в силу с 1 января 2022 года.

Документ опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения. Составлен он был летом 2018 года. Документ одобрила Всемирная ассамблея здравоохранения в 2019 году.

Игровая зависимость, называемая игровым расстройством, характеризуется постоянным или периодическим нарушением способности контролировать частоту или длительность времени, проводимого за видеоиграми в интернете и офлайн. Также для игровой зависимости характерно изменение приоритетов пациента от повседневной деятельности и жизненных интересов в пользу игр даже при возникновении негативных последствий.

«Модель игрового расстройства может быть непрерывной, эпизодической и повторяющейся», — говорится в документе.

Симптомы заболевания могут как проявляться непрерывно, так и возникать периодически. Диагноз о зависимости от игр врачи могут ставить в случае, если у человека из-за игр на протяжении года возникают проблемы в жизни, работе или учебе. Однако в некоторых случаях срок наблюдения за пациентом можно сократить, если проявляются «серьезные симптомы» заболевания.

О намерении включить игровую зависимость в перечень заболеваний сообщалось в конце 2017 года, уточняет РБК. Тогда сотрудник отдела психического здоровья ВОЗ Владимир Позняк в комментарии британскому изданию New Scientist отмечал, что «у большинства людей», играющих в видеоигры, не наблюдается зависимости, но увлечение видеоиграми может «привести к неблагоприятным последствиям».