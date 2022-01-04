Во Франции обнаружен новый вариант ковида

Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса, приводит вывод ученых РИА Новости со ссылкой на MedRxiv.

По словам ученых, у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали «нетипичную комбинацию».

Новый вариант вируса получил обозначение B.1.640.2. Впервые его выявили в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна. Анализ генома обнаружил 46 мутаций, уточняют исследователи.

«Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали «IHU» (отсылая к названию нашего университета)», — пишут они.

Сейчас во Франции распространяется омикрон-штамм, который впервые выявили в начале ноября в Ботсване и ЮАР.

Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую трансмиссивность и устойчивость к иммунитету: им могут заражаться в том числе переболевшие и вакцинированные. По мнению специалистов, омикрон-штамм вытеснит господствовавший до сих пор вариант «дельта».

Во многих странах «омикрон» уже привел к значительному росту заболеваемости — так, во Франции в последние дни 2021 года фиксировалось более 200 тысяч заражений за сутки. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, январь будет трудным месяцем для французских больниц.