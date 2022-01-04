Байден полчаса не мог выйти из самолета

Президент США Джо Байден не мог выйти из самолета после посадки в Вашингтоне из-за непогоды. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на NBC News.

Глава Белого дома вернулся в Вашингтон после новогодних каникул в штате Делавэр. Трап, который подъезжал к самолету, застрял в снегу, из-за этого Байден полчаса не мог покинуть борт. Ему пришлось ждать 30 минут, пока сотрудники аэропорта расчистили взлетную полосу.

Из-за погодных условий Белый дом отменил ежедневный брифинг для прессы, который должен был стать первым в этом году.

Видео опубликовано в YouTube Data Tree. На нем запечатлен момент, когда Байден по трапу спустился к машине.

