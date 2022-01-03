Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова стала бабушкой – фотографию ее маленького внука впервые опубликовал в своем профиле в Instagram ее сын Ислам Каримов-младший.

«Нам всё по зубам, жуём и улыбаемся», – гласит подпись пот фотографией ребенка, жующего журнал по международным отношениям на английском языке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Islam Karimov (@i.kar7)

Ислам Каримов-младший проживает в Великобритании с тех пор, как его мать подверглась преследованиям на родине. В конце 2017 года старший внук первого президента Узбекистана попросил политическое убежище у британского правительства.

Сама Гульнара Каримова уже несколько лет отбывает наказание в Узбекистане. Недавно суд Швейцарии вынес постановление о конфискации 293 миллионов долларов с замороженных активов компании, связанной с дочерью покойного узбекского лидера за вымогательство, уклонение от уплаты налогов.