Эстония надеется, что ей не придется воевать в одиночку с Россией

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет выразил в понедельник надежду на то, что этой балтийской республике не придется сражаться в войне в одиночку.

«Эстония больше не должна отстаивать себя в одиночестве, — сказал он, выступая на церемонии в Таллине в честь 102-летней годовщины с момента окончания Освободительной войны (принятое в Эстонии название части Гражданской войны в России — прим. ред). — У нас есть сильные союзники, вместе с которыми мы защищаем и храним друг друга, но мир, конечно же, не является чем-то само собой разумеющимся».

Лаанет также заявил, что «восточный сосед Европейского союза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим».