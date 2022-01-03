Чавушоглу и Блинкен обсудили по телефону напряженность между РФ и Украиной и Кавказ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в понедельник телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе переговоров, которые прошли в преддверии встреч НАТО и ОБСЕ, были обсуждены напряженность между РФ и Украиной, активизация стратегического механизма (по нормализации отношений между Анкарой и Вашингтоном), двусторонние отношения между Турцией и США, события в Судане, Эфиопии и на Кавказе», — сказал собеседник агентства.

Согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Блинкен и Чавушоглу говорили о «важности дальнейшей координации в связи с угрозой российской эскалации на Украине». «Они также обсудили вопросы, касающиеся Африканского Рога, назначения Турцией специального представителя для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией и возможности углубления сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО с целью решения вопросов, представляющих взаимный интерес», — добавил он.