Анкара надеется, что дискуссии по Зангезурскому и Лачинскому коридорам разрешатся

Турция хочет, чтобы на Кавказе воцарилась атмосфера стабильности и спокойствия. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Это бесконечная улица. Она (Армения – ред.) пошла по этому пути, приняв необходимость возвращения мира и стабильности. Мы верим, что обсуждения, связанные с Зангезуром и Лачинским коридором, найдут свое решение», ­- отметил он в интервью Hurriyet.

Акар напомнил, что азербайджанские земли 30 лет находились под оккупацией и никто ничего не предпринимал.

«После 44 дней операции сопредседатели Минской группы предстали перед Ильхамом Алиевым. Господин Алиев спросил «где вы были 30 лет?» Важно, что господин Алиев пожал руку мира, протянутую нашим уважаемым президентом. Самая большую пользу от этого получит Армения. Азербайджан-Армения, Азербайджан-Турция и далее отношения «3+3» — обеспечение стабильности на Кавказе», — подчеркнул глава оборонного ведомства Турции.