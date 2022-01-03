Минобороны Турции анонсировало встречу с США по проблеме поставок F-35

Турция и США планируют обсудить проблему по F-35 в ходе встречи в начале 2022 года, скорее всего, она пройдет в Вашингтоне, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Что касается вопроса по F-35, делегация США прибыла в Турцию в октябре по этому вопросу. Наша делегация в начале года еще раз обсудит этот вопрос. Эта встреча, скорее всего, состоится в Вашингтоне. Мы четко заявили о своей позиции американской стороне, ждем результатов», –цитирует Акара газета «Huriyyet», передает РИА «Новости».