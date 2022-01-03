Во Франции заявили, что «омикрон» может стать последней волной пандемии коронавируса.

Судя по темпам распространения штамма, в ближайшее время антитела к COVID-19 получат все: кто-то — после болезни, другие — после вакцинации, прогнозирует глава Минздрава страны Оливье Веран в интервью радио France Inter.

По его словам, скорость циркуляции «омикрона» высока как никогда, но в большинстве случаев инфицированные этим вариантом коронавируса переносят болезнь легко, а в палатах интенсивной терапии в основном лежат те, у кого выявлен дельта-штамм.

Ранее в Управлении общественного здравоохранения Дании отметили, что при «омикроне» заболевание протекает в два раза мягче, чем при варианте «дельта».