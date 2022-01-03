Украинский режиссер задержан в Италии по запросу России

Украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук 17 декабря 2021 года был задержан в итальянском Неаполе по запросу России о его экстрадиции в РФ. В настоящее время он находится под арестом.

Об этом сообщается в Facebook-группе Free Eugene Lavrenchuk.

«Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович находится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ», — написала куратор группы Марианна Гудич-Палий.

По ее словам, российская сторона утверждает, что, находясь на территории России восемь лет назад, режиссер якобы совершил уголовное правонарушение. В частности, его обвиняют в финансовых нарушениях, однако точная причина его задержания пока неизвестна, а детали дела не разглашаются.

«В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, представленный из России. Детали дела пока не разглашаются», — добавила Гудич-Палий.