Иран приветствует прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджаном

Поддерживать территориальную целостность и суверенитет стран — принципиальная политика Ирана. Об этом заявил президент Ирана Ибрахим Раиси во время телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном, передает Tasnimnews.

Иранское издание сообщает, что Раиси приветствовал прогресс в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

«Надеемся, что другие проблемы между Арменией и Азербайджаном также будут урегулированы мирным путем в рамках международных принципов и законов, и мы станем свидетелями мира, стабильности и безопасности в регионе», — отметил иранский лидер.

В свою очередь, Пашинян проинформировал президента о ходе переговоров.