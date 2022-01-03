СМИ: в казахстанский город на фоне «газовых» протестов перебросили военную авиацию

В аэропорту казахстанского города Актау — административного центра Мангистауской области, где проходят массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автотранспорта — приземлились два самолета военно-транспортной авиации. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ) со ссылкой на предоставленное очевидцами видео.

Также корреспондент агентства утверждает, что в город Жанаозен, относящийся к Мангистауской области, перебрасывают силовиков. «В районе Жетыбая едет автобус с бойцами Национальной гвардии, своими глазами видел их — на автомашине «Урал»», — приводит КазТАГ сообщение, распространенное среди протестующих 3 января. В Национальной гвардии Казахстана на появившуюся информацию не отреагировали.

«Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента в Актау сообщает, что в районе, где проходит стихийный митинг против повышения цен на газ, отключился свет. В городском управлении электросетей это объяснили «аварийным высоковольтным отключением».

Как пишет КазТАГ, протестующие в Актау не собираются расходиться, а продолжают скандировать требования к властям — частичное снижение цен их уже не устраивает.