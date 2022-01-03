В Китае нашли гробницу пятого века

Китайские археологи на севере страны нашли погребальную камеру, украшенную каменным горельефом и росписью, периода династии Северная Вэй (386-534 гг.). Об этом в понедельник, 3 января, сообщает Синьхуа.

В Институте археологических исследований провинции Шаньси считают, что надписи, сохранившиеся на колонне в погребальной камере гробницы, расположенной в городском округе Датун, свидетельствуют о том, что усыпальница была создана в 456 году, в ней покоится человек по имени Люй Сюй.

Погребальная камера длиной 1,8 м и шириной 3,3 м достигает высоты в 1,9 м. Поскольку гробница была разграблена и в нее просочилась вода, археологи нашли лишь небольшое количество реликвий.

Как отмечают специалисты, на южной стене погребальной камеры вырезаны изображения двух стражников усыпальницы с обнаженными торсами и трезубцами в руках.