Тбилиси не примет участия во встрече в формате «3+3» в Турции

Грузия не примет участия во встрече в формате «3+3» в Турции. Об этом сказал посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.

Посол отметил, что Грузия рассматривает Турцию и Азербайджан в качестве своих стратегических партнеров, Армению – в качестве исторического соседа. Его слова приводит АПА.

При этом посол подчеркнул, что Россия, которая является одним из участников «платформы шести», оккупировала 20 процентов территории Грузии.

Первое заседание «платформы шести» состоялось 10 декабря в Москве. Азербайджан на заседании представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.