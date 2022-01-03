«Газпром» ожидает рекордной прибыли на фоне газового кризиса в Европе

В руководстве «Газпрома» ожидают рекордной прибыли на фоне газового кризиса в Европе.

Так, глава корпорации Алексей Миллер заявил, что за 2021 год добыто максимальное количество сырья за последние 13 лет. Миллер подчеркнул, что будут рекордными и дивиденды, причем как для «Газпрома», так и среди всех российских публичных компаний.

Ранее в «Газпроме» отвергли обвинения в недопоставках газа в Евросоюз, что могло привести к сильному росту цен. В компании отметили, что Европа сама создает себе проблемы.