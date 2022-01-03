Ученые из Японии рассказали, когда появится вакцина с пожизненной защитой от коронавируса

Японские ученые допустили появление вакцины с пожизненной защитой от коронавируса к 2024 году.

Это самый ранний срок, проведение первых двух стадий клинических испытаний запланировано на 2023 год. В них примут участие порядка 200 добровольцев, как вакцинированных ранее, так и переболевших, пишет газета Japan Times со ссылкой на Токийский институт медицинских исследований.

Группа ученых начала изучать возможность создания такой вакцины еще в позапрошлом году. Эксперименты на мышах показали, что высокий уровень антител продержался на протяжении практически всей жизни животных.