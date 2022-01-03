В Госдуме России вновь предложили убрать мавзолей с Красной площади

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, на котором захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Все это возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов», — считает Чернышов.

По его словам, фракция ЛДПР вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему.

«Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — добавил парламентарий.

Он назвал это «издевательством над людьми».

«Тем более Ленин никогда не хотел, чтобы его выставляли как мумию, которая сейчас лежит в центре… Уверен, что уже давно пришло время для того, чтобы вождю всех времен и народов (Сталину. — Прим. ред.), вождю пролетариата (Ленину. — Прим. ред.) — им всем вместе наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами», — заключил Чернышов.

Некрополь у Кремлевской стены — мемориальное кладбище, место погребения военных и политических деятелей Cоветского государства. В стене замурованы урны с прахом революционеров, военачальников, иностранных коммунистов, выдающихся летчиков, крупных ученых, погибших космонавтов. Рядом с Мавзолеем Ленина расположены могилы Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина, Андрея Жданова, Климента Ворошилова, Семена Буденного, Михаила Суслова, Леонида Брежнева и других.