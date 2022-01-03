В Грузии вступил в силу запрет на курение в такси. Штраф за это составит более 64 долларов. Взыскание за употребление табачной продукции в личном автомобиле в присутствии несовершеннолетних превысит 16 долларов.

Отмечается, что размер штрафов будет удваиваться в случае повторных нарушений в течение года. Парламент Грузии принял вышеназванный закон 30 декабря 2021 года.

В республике начали ужесточать борьбу с табакокурением с 2018 года. Тогда запретили курить в ресторанах, барах и кафе. Позже правительство повысило акциз на табачные изделия, а также обязало компании, занимающиеся производством сигарет, размещать на упаковках изображения, указывающие на вред от курения.