Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о рекордном показателе экспорта, пишет РИА Новости.

«Общий объем нашего экспорта в 2021 году увеличился на 32,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг 225 миллиардов 368 миллионов долларов. Это рекорд», — сказал Эрдоган в своем выступлении.

По словам турецкого лидера, коронавирус негативно повлиял на все аспекты жизни страны, от экономики до туризма, от образования до простых человеческих отношений.

«По состоянию на октябрь 2021 года было создано 2 миллиона дополнительных рабочих мест, по сравнению с периодом до пандемии», — подчеркнул при этом Эрдоган.