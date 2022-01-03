Власти Казахстана снизили цену на газ после массовых протестов

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительство примет меры по ситуации в Жанаозене, пишет Tengrinews.kz.

Распоряжением премьер-министра Казахстана Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.

«В целях исполнения поручения Главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора», — говорится в сообщении правительства страны.

На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.

Отмечается, что будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.

Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.

Как ранее сообщал Minval.az, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позднее акции были зафиксированы и на улицах других крупных городов страны. Актау. Президент Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле.