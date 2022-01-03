Талибы вылили три тонны алкоголя в реку в Кабуле

Новые власти Талибана принимают жесткие меры против продажи алкоголя, в связи с этим в один из каналов Кабула было вылито около 3 тыс литров спиртного, сообщает AFP.

На видеозаписи, опубликованной Главным управлением разведки (GDI), видно, как его агенты выливают алкоголь, хранившийся в бочках, в канал после его захвата во время рейда в столице.

«Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и употребления алкоголя», — сказал представитель разведки в кадрах, опубликованных агентством в Twitter.

د ا.ا.ا د استخباراتو لوی ریاست ځانګړې عملیاتي قطعې د یو لړ مؤثقو کشفي معلومات پر اساس د کابل ښار کارته چهار سیمه کې درې تنه شراب پلورونکي له شاوخوا درې زره لېتره شرابو/الکولو سره یو ځای ونیول.

نیول شوي شراب له منځه یوړل شول او شراب پلورونکي عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شول. pic.twitter.com/qD7D5ZIsuL — د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022

Неизвестно, когда был проведен рейд и когда именно алкоголь был уничтожен, но в заявлении агентства говорится, что во время операции были арестованы три дилера.