Талибы вылили три тонны алкоголя в реку в Кабуле

3 января, 13:32, 2022

Новые власти Талибана принимают жесткие меры против продажи алкоголя, в связи с этим в один из каналов Кабула было вылито около 3 тыс литров спиртного, сообщает AFP.

На видеозаписи, опубликованной Главным управлением разведки (GDI), видно, как его агенты выливают алкоголь, хранившийся в бочках, в канал после его захвата во время рейда в столице.

«Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и употребления алкоголя», — сказал представитель разведки в кадрах, опубликованных агентством в Twitter.

Неизвестно, когда был проведен рейд и когда именно алкоголь был уничтожен, но в заявлении агентства говорится, что во время операции были арестованы три дилера.