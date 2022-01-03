Бежавший из турецкой тюрьмы бизнесмен Нишанян задержан в Греции

Писатель и бизнесмен Севан Нишанян, сбежавший из турецкой тюрьмы в 2017 году, задержан в Греции и может быть депортирован из этой страны. Об этом сообщило посольство Армении в Греции.

Супруга писателя Гера Цуру сообщила на своей странице в Facebook, что правительство страны не продлило вид на жительство Нишаняну, которое было предоставлено ему, поскольку он женат на гражданке Греции. Она отметила, что срок действия вида на жительства прошел 29 декабря.

По ее словам, 3 января его депортируют, однако в какую именно страну, решит прокурор.

Нишанян оказался в тюрьме в 2014 году. Его приговорили к 16 годам и 7 месяцам тюрьмы по обвинению в незаконном строительстве. Нишанян содержался в тюрьме открытого режима, откуда сбежал в 2017 году, а затем получил убежище в Греции.