«Пашинян знал обо всем»: арестованный экс-министр обороны Тоноян пообещал «сюрпризы»

Арестованный экс-министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью ереванским СМИ заявил, что премьер-министр Никол Пашинян владел полной информацией о приобретаемом оружии и военной технике и никогда не возражал.

По его словам, предварительное следствие по его делу не подтвердило некачественность или негодность ракет, поскольку не была проведена необходимая экспертиза.

«Власти хотят найти «козлов отпущения», но многих на политическом поле ждут сюрпризы», — заявил он.

«Я готов понести ответственность, но только за то, что я сделал», — заявил Тоноян, отметив, что уголовное дело, возбужденное против него — попытка дискредитировать его и систему обороны.

Напомним, Давид Тоноян, замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, бывший начальник авиауправления Аветик Мурадян и торговец оружием Давид Галстян арестованы по обвинению в закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн. Они свою вину не признают.