Вступила в силу крупнейшая торговая сделка в истории, объединившая 15 стран вокруг Китая

Крупнейшее в истории торговое соглашение между 15 государствами под названием RCEP вступило в силу в новогоднюю ночь. Оно объединило Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию и Южную Корею. Как пишет Би-Би-Си, соглашение обещает рост доходов каждому третьему жителю планеты.

Всестороннее региональное экономическое партнерство (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) — соглашение о «зоне свободной торговли плюс» всего охватывает 10 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Это Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и 5 государств, с которыми у АСЕАН уже подписаны соглашения о свободной торговле, Новая Зеландия, Республика, Корея и Япония.

Начало переговоров было положено 20 ноября 2012 года на саммите АСЕАН в Камбодже.

Соглашение о создании ВРЭП было подписано 15 ноября 2020 года. Его вступление в силу создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32 % от общего мирового объема ВВП.

Соглашение откроет торговым партнерам в Азии доступ на рынки друг друга и снизит пошлины на товары, что потенциально ускорит экономический рост и повысит уровень жизни, в частности в беднейших странах региона. Оно открыто для расширения, и первой в нем ждут Индию, отмечает Би-Би-Си.

Это соглашение, подчеркивает издание, — «лишь первый шаг к интеграции очень разных экономик бедного Лаоса и богатой Новой Зеландии, коммунистического Китая и пост-империалистической Японии».