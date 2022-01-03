Зеленский: в 2022 году военные ВСУ сфотографируются в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

Глава государства заявил, что в следующем году Киев обеспечит квартирами всех участников силовой операции на востоке страны.

По его словам, после этого ветераны боевых действий смогут повесить в своем жилье «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».

«А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — заключил Зеленский.