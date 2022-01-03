МИД РФ о разблокировке на Южном Кавказе: В настоящее время «дошлифовывается» единый «пакет»

В первую очередь хочу отметить, что разблокирование всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе является одним из важнейших направлений в работе по нормализации отношений Азербайджана и Армении, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«По сути, речь идет о возможности для обеих стран извлекать конкретную практическую выгоду от мирного сосуществования. Россия – непосредственный участник этого процесса. На саммите в Москве 11 января 2021 года лидеры России, Азербайджана и Армении договорились о создании Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран. В рамках этого механизма проделана важная подготовительная работа для восстановления как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе. В настоящее время «дошлифовывается» единый «пакет». Такой подход обеспечит устойчивость принимаемым решениям.

Необходимый импульс текущей совместной работе придали соответствующие договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи 26 ноября. Ориентируемся на скорейшее завершение проработки параметров совместных инфраструктурных инициатив и выход на запуск конкретных проектов», — заявил Андрей Руденко.