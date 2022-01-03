Полиция в Амстердаме спустила собак на участников акции протеста

Акция протеста против коронавирусных ограничений в Амстердаме переросла в столкновения с полицией, сообщает РИА Новости.

На Музейной площади нидерландской столицы вчера собрались тысячи протестующих, которые требовали отмены локдауна и открытия магазинов и кафе.

Ранее власти Амстердама запретили проводить акцию 2 января из-за отказа организаторов обеспечить безопасное проведение мероприятия, что предусматривало ограничение числа участников до 3,5 тысячи. Однако организаторы заявили, что ожидают участия 25 тысяч человек и намерены пройти шествием через весь город.

Полиция действовала жестко. На появившемся в сети видео, видно, как полиция использует против демонстрантов служебных собак. По информации NL Times, полиция применила щиты и дубинки, в результате акция переросла в жестокие стычки. Пользователи Twitter указывают, что правоохранители «буквально избивают митингующих».