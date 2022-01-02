3 января страны ОПЕК могут избрать нового генсека организации

Министры стран ОПЕК в понедельник, 3 января, проведут специальную встречу, где обсудят кандидатуру нового генерального секретаря организации, который должен с августа этого года сменить действующего, Мухаммеда Баркиндо. Об этом говорится в повестке заседания, с которой ознакомился ТАСС.

В повестке указывается, что встреча носит специальный характер. Единственный вопрос в ней — назначение нового генерального секретаря. По словам источника ТАСС, единственной кандидатурой на этот пост пока является представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, который возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год. Ранее министры ОПЕК обсуждали этот вопрос в начале декабря, но не смогли принять решение и перенесли голосование на январь.

С 2016 года пост генсека ОПЕК занимает Мухаммед Баркиндо, второй срок его полномочий истекает в июле 2022 года. Согласно уставу ОПЕК, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.

Всего в ОПЕК, не считая Баркиндо, с 1961 года было 22 генсека и пять президентов конференций, которые курировали работу ОПЕК. Дольше всех на этом посту задержался представитель Ливии Абдалла Салем аль-Бадри, который занимал должность генсека с 2007 по 2013 год, а затем его полномочия продлевались до июля 2016 года, так как в ОПЕК не могли избрать нового генсека.

Хайсам аль-Гайс имеет опыт работы в нефтяных компаниях, а также в МИД Кувейта. В 1990 году он окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности «политология». Аль-Гайс свободно владеет шестью языками, включая арабский, английский, немецкий, португальский, испанский, французский, а также говорит на китайском.