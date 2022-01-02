В Афинах застрелили грузинского криминального авторитета

Выходец из Грузии застрелен в Афинах поздно вечером в субботу на глазах жены и ребенка, полиция считает это заказным убийством, сообщает издание «Прото тема».

Согласно информации издания, 41-летний мужчина возвращался домой в субботу ночью со своей семьей, и возле дома его застрелили на глазах малолетней дочери и жены. Преступник выстрелил не менее четырех или пяти раз, в том числе сделал выстрел в голову. На месте найдены несколько гильз. ЧП произошло в районе Мосхато.

«Первая информация говорит о сведении счетов. Не исключено, что заказ на убийство был из-за границы», — сообщает «Прото тема».

Соседи жертвы говорят, что знали семью, потому что семья каждое воскресенье ходила в церковь. Однако они описывают 41-летнего мужчину как «темную и замкнутую личность», он избегал общения с соседями. В этом доме он прожил последние три-четыре года.

По сообщениям СМИ, убитый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Телеканал MEGA сообщает со ссылкой на грузинские СМИ, что убитый был членом грузинской мафии и известен по кличке Шотико.

Убийство, вероятно, связано с «разборками» между тбилисской и кутаисской мафией, сообщает MEGA.