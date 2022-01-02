Машина с президентом французского футбольного клуба взорвалась на «Дакаре»

Президент французского футбольного клуба «Орлеан» Филипп Бутрон пострадал во время взрыва технической машины команды Sodicars. Об этом сообщает Dirtfish.

В четверг перед стартом «Дакара» машина команды Sodicars, в которой находилось шесть человек, взорвалась. В результате взрыва Бутрон получил травму и был доставлен в госпиталь. Там ему была оказана медицинская помощь. Остальные пассажиры не пострадали.

Бутрон получил травму ноги и был прооперирован, сейчас его состояние оценивается как стабильное. В ближайшее время он будет отправлен во Францию.

После инцидента организаторы сообщили, что проведут расследование и усилили меры безопасности. Они не исключают, что взрыв был подстроен злоумышленниками.

Бутрон является владельцем французского клуба «Орлеан», который выступает в Лиге 2. Для него как для гонщика это было уже девятое выступление на «Дакаре».