Акция протеста против антиковидных мер в Амстердаме вылилась в стычки с полицией

Несанкционированная демонстрация протеста против коронавирусных ограничений в Амстердаме вылилась в столкновения с полицией. Несколько человек получили травмы, некоторые участники акции задержаны, сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По ее данным, на Музейной площади Амстердама, несмотря на запрет на проведение демонстраций, собрались несколько тысяч человек. Многие из них не отреагировали на требование полиции разойтись. В результате в ситуацию был вынужден вмешаться спецназ, которому удалось восстановить порядок на площади. На кадрах, показанных НТК, видно, что в нескольких инцидентах блюстителям порядка пришлось пускать в ход дубинки, чтобы оттеснить наиболее агрессивно настроенных граждан.

Один человек получил травму головы, возможно, из-за брошенного из толпы камня, еще двое пострадали в ходе столкновений с полицией. Еще несколько лиц были задержаны.

Обстановка в городе остается напряженной. Многие протестующие не пошли домой, а присоединились к акции протеста в Вестерпарке, организованной правой партией «Форум за демократию» и разрешенной властями. Там собралось гораздо больше 2 тыс. человек, заявленных организаторами. Полиция тщетно призывает протестующих соблюдать меры социального дистанцирования, в толпе звучат призывы вернуться на Музейную площадь, которым вняли некоторые демонстранты.

Основное недовольство протестующих вызвано коронавирусными ограничениями. Из-за опасений слишком быстрого распространения варианта «омикрон» с 19 декабря прошлого года в Нидерландах введен практически полный локдаун. Продолжают работать лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины и некоторые жизненно важные учреждения, такие как библиотеки и школы вождения. Все другие магазины, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские закрыты. Жителям настоятельно рекомендовано оставаться дома, избегать скоплений людей, соблюдать меры социального дистанцирования и принимать не более двух гостей в день. Меры введены до 14 января, однако в случае необходимости могут быть продлены.