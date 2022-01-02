Госагентство автомобильных дорог обратилось к водителям

3 января с 11:00 до вечерних часов в последнем автомобильном тоннеле, расположенном на проспекте Зия Буньядова в направлении от круга «20 Января» в сторону узла Кёроглу, будут проводиться ремонтные работы в связи с освещением тоннеля.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в вышеуказанный период движение транспортных средств по тоннелю будет временно ограничено и направлено на другую дорогу проспекта.

Агенство просит водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения при движении по данной местности в течение указанного времени.

Агентство приносит свои извинения в связи с возможными временными неудобствами.