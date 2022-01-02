Тихановская заявила о попытке силовиков замести следы в гибели беларуса

Беларуские силовики пытаются замести следы в деле о гибели жителя Речицы Гомельской области Дмитрия Усхопова после задержания. Об этом заявила оппозиционный политик Светлана Тихановская, передает Telegram-канал NEXTA.

«Этот год начался с убийства белоруса силовиками. В этом деле нет и не может быть никакой политической подоплеки», — сказала она, назвав действия милиционеров очередным неоправданным насилием. По словам Тихановской, государственные СМИ врали, что новогодняя ночь прошла без происшествий.

Политик также отметила, что до сих пор ни один беларуский силовик не понес наказания за свои преступления и такое поведение сейчас считается нормой.

О смерти Усхопова стало известно ранее 2 января. 28-летнего мужчину задержали на остановке общественного транспорта, когда он собирался ехать к матери встречать Новый год после застолья с друзьями. Родственники погибшего считают, что силовики избили задержанного, а затем доставили его в приемную местной больницы уже в состоянии клинической смерти.

В официальном комментарии Следственного комитета Беларуси сказано, что на момент задержания гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и к нему была применена сила из-за неповиновения представителям правоохранительных органов. Впоследствии его решено было отвезти на медобследование.