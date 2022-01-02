Обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю может быть лишен своего титула

Средний сын британской королевы Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю может быть лишен права использовать титул Его Высочества. Об этом пишет The Sunday Times.

По данным источников издания, такое решение может быть принято, если принц Эндрю проиграет в американском суде дело об изнасиловании американки Вирджинии Джуффре.

В этом случае принца Эндрю также попросят отказаться от оставшихся связей с благотворительными организациями и отправят в форму «внутреннего изгнания».

Осенью прошлого года полиция Лондона решила прекратить расследование в отношении принца Эндрю (герцог Йоркский), возбужденного на основании показаний американки Вирджинии Джуффре, которая утверждает, что в подростковом возрасте ее принуждали к сексу с принцем.

Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.

Ранее стало известно, что британская королева Елизавета II финансировала защиту своего сына принца Эндрю. По данным Telegraph, Елизавета вынуждена финансировать принца, потому что он лишился источников дохода.