Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшее взаимовыгодное партнерство России и Турции. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

«Обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией», — говорится в сообщении. Условлено о продолжении личных контактов, добавили в Кремле.

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре коснулись таких тем, как предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность России, ситуация в Закавказье, вопросы урегулирования в Сирии и Ливии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования», — говорится в сообщении.