Астроном оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей в 2029 году

Астероид Апофис пролетит весной 2029 года в районе орбиты геостационарных спутников, однако с Землей не столкнется. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга Денис Денисенко.

По словам астронома, небесное тело открыли в 2004 году и уже тогда исключили возможность его падения на Землю, как минимум, в XXIвеке.

«Ни в 2029, ни в 2036 году он с планетой точно не столкнется», – пояснил эксперт.

Он также призвал воспринимать данные о разрушительных последствиях падения астероида, как проективный сценарий развития событий.

«…Потенциальный – значит, что когда-то, возможно, может быть, когда-нибудь он столкнется с Землей, но не в этой жизни, что называется. В XXI веке его столкновение с нашей планетой исключено», – заключил специалист.