Сегодня день рождения Национального героя Полада Гашимова

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова. Генерал-майору исполнилось бы 47 лет.

Гашимов родился 2 января 1975 года в поселке Вендам Габалинского района. Среднюю школу окончил в городе Сумгайыт, куда переехал вместе с семьей.

После окончания Высшей военной школы имени Гейдара Алиева он начал службу в рядах армии.

В 2003 году, будучи в звании майора, распоряжением президента Гейдара Алиева П.Гашимов был награжден медалью “За военные заслуги”, а через шесть лет, в 2009 году, будучи в звании полковника, распоряжением Президента Ильхама Алиева – медалью “За Родину”.

25 июня 2014 года он был награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени, а за доблесть, проявленную во время апрельских боев 2016 года, – орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени.

Во время апрельских боев он был начальником штаба Первого армейского корпуса, который вел бои за поселок Талыш.

25 июня 2015 года ему было присвоено звание генерал-майора. Затем он был назначен начальником штаба Третьего армейского корпуса. Полад Гашимов стал шехидом во время ожесточенных боев в направлении Товуза 14 июля 2020 года. Он был похоронен 15 июля рядом с полковником Ильгаром Мирзоевым на Второй Аллее шехидов.

9 декабря 2020 года распоряжением главы государства П.Гашимову посмертно было присвоено звание Национального героя.