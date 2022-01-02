«Сотовая война». Что стоит за армянским терактом в Агдаме?

Терроризм —именно так генпрокуратура квалифицировала действия армянских вооруженных сил, когда 29 декабря на освобождённой территории Агдамского района «получил ранение в результате открытого армянскими вооруженными силами огня» сотрудник Bakcell Анар Рагимли. В Следственном управлении Генеральной прокуратуры по факту возбуждено уголовное дело по статьям 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия), 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц), 29, 120.2.11 (покушение на умышленное убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, совершенные организованной группой) УК АР.

Можно, конечно, предположить, что армянские террористы «палили в белый свет как в копеечку». Но…сотрудники азербайджанских сотовых провайдеров становятся мишенью армянских террористов, к сожалению, уже не в первый раз. Еще в декабре прошлого года, когда армянские «зинворы», заброшенные уже после подписания Трехстороннего заявления в села Кохне Таглар и Чайлаггала Ходжавендского района, начали свою «диверсионную войну», в результате их действий тяжелые ранения получил сотрудник Azercell. И, судя по многим признакам, и не только косвенным, армянские террористы разворачивают в «зоне безответственности» миротворцев этакую «сотовую войну» против Азербайджана.

Поясним. Во время оккупации на захваченных Арменией азербайджанских землях работал созданный сепаратистами провайдер «Карабах Телеком». Намеренно не будем касаться «телефонной паники» времён 44-дневной войны, когда ереванский военный эксперт, координатор военно-аналитического портала Razm.info Карен Вртанесян в своем Facebook паническим тоном возвестил, что Азербайджан взял под контроль несколько станций «Карабах-Телеком», имеющиеся у азербайджанских ВС технические средства позволяют прослушивать любой исходящий из оккупированного на тот момент Карабаха звонок и определить локацию, а значит, «враг может очень спокойно зафиксировать скопление телефонов с точностью до 10-30 метров. Если это фиксируется на каком-нибудь лесном участке или ущелье, то это будет означать, что там есть скопления живой силы». Важно другое. Сегодня, когда война закончилась, Азербайджан планомерно восстанавливает суверенитет и в сфере сотовой связи, что не на шутку нервирует и сепаратистов, и их друзей и покровителей. Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, посетивший Ханкенди в годовщину капитуляции Армении, отмечает: «Мой телефон пищит: приходит СМС от азербайджанского оператора, предлагает подключиться. Приехали». Несколько дней назад так называемое «министерство территориального управления и инфраструктур» ханкендинских сепаратистов возвестило: наблюдаются, мол, перебои в сотовой связи, и они «обусловлены глушением частот со стороны противника», уточнив, что «предпринимаются шаги для решения вопроса». Как бы решать вопрос предполагалось переговорным путём.

На фоне такой «сотовой войны» регулярные сообщения армСМИ, что российские миротворцы помогают «восстановить оборудование» для сотовой связи, уже получают понятное «прочтение». Но если сначала сепаратисты жалуются на перебои в сотовой связи, обещают «договориться» и «решить вопрос», а через несколько дней армянские террористы с территории, контролируемой российскими миротворцами, стреляют по сотруднику Bakcell,..то с кем и о чем на самом деле «договорились» сепаратисты? Какой свободой рук обладают в «зоне безответственности» российских миротворцев армянские бандитские формирования, если они позволяют себе стрелять по азербайджанским гражданским лицам на освобожденных территориях? Словом, Москве лучше вовремя задуматься о том, каков для нее реальный риск проиграть развернувшуюся в Карабахе «сотовую войну». Потому как «крышевание» террора — это серьезно.

Нурани