Экс-советник Ющенко предрек скорый развал НАТО

В случае, если Россия продолжит свой нынешний политический курс, НАТО распадется до момента вступления Украины, такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк в эфире телеканала «НАШ».

«Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса, и это правда», — сказал Ивасюк.

По его мнению, статья конституции Украины об ориентированности страны на западные страны и НАТО имеет под собой конкретное основание — необходимость недопущения «поворота на Восток», которым может теоретически соблазниться будущая власть.

«Я считаю, что эта функция одна и она очень важна — чтобы не дай Бог ни у одной грядущей власти, президента или Верховной Рады не было соблазна свернуть на Восток и это функция, предостережение», — объяснил бывший советник Ющенко.