МИД Турции потребовал наказать германских вандалов

Министерство иностранных дел (МИД) Турции потребовало арестовать и предать суду тех, кто напали на мусульманское кладбище в Германии.

«Атака, произошедшая в канун Нового года, является новым показателем больного антиисламского менталитета, который в последнее время усиливается, особенно в Европе, и превращает в свои мишени даже мусульманские кладбища», — говорится в заявлении МИД Турции.

В МИД Турции выразили надежду, что виновные в этом вандализме будут выявлены, привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание.

Как известно, в новогоднюю ночь на мусульманское кладбище в городе Изерлон в Германии неизвестные уничтожили около 20 надгробий и повредили ряд захоронений.