Греческий ученый предсказал сроки окончания пандемии

Всплеск заражений коронавирусом может пойти на спад уже к 20 февраля — такой прогноз дает профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис.

По его мнению, штамм «омикрон» окажется последним вариантом инфекции, пишет Newsbeast. Ученый отметил, что в Греции рост количества заражений будет продолжаться до 20-х чисел января и примерно через месяц пойдет на убыль.

«Тогда наступит конец „омикрона“, и большая часть населения получит иммунитет», — заявил Сарияннис.

В то же время он призвал людей избегать самонадеянности и не думать, что они «легко переболеют, и пандемия закончится» — даже в том случае, если «омикрон» действительно станет последней мутацией COVID-19.