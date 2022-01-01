Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи и заявил, что принять санкции против России нужно было намного раньше. Об этом он сказал в интервью изданию Telegraph.

По данным газеты, Кличко начал тренироваться с резервистами вооруженных сил. Мэр уточнил, что не так давно принял участие в учениях в рамках территориальной обороны Киева. Кличко подчеркнул, такую подготовку обязательно должны пройти должностные лица высшего и среднего уровня в Украине, которая «почти восемь лет находится в состоянии войны».

По словам Кличко, Украина не может противостоять проблемам, с которыми она сталкивается, «без друзей и надежных партнеров».