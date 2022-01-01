Яир Лапид пригрозил Ирану: «Мир не может себе представить возможности Израиля»

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид рассказал о военных возможностях Еврейского Государства на фоне продолжающихся переговоров мировых держав с Ираном по вопросам ядерной сделки, передает MIGnews.com.

Яир Лапид дал интервью 12-му каналу израильских новостей, в ходе которого журналисты спросили у министра, есть ли у Израиля возможность нанести удары по иранским объектам по обогащению урана и оружейным объектам.

«У Израиля есть возможности, которые мир и даже некоторые специалисты в этой области не могут себе представить. И Израиль защитит себя от иранской угрозы», — заявил Яир Лапид.

Министр отметил, что Израиль может атаковать Иран в случае необходимости, не проинформировав об этом администрацию Байдена.

«Израиль сделает все возможное, чтобы защитить свою безопасность. И для этого нам не нужно чье-либо разрешение. Так было с первого дня создания этого государства», — подчеркнул Лапид.

Яир Лапид прокомментировал продолжающиеся ядерные переговоры и добавил, что Израиль предоставил мировым державам информацию, «доказывающую, что иранцы лгут» о своей ядерной деятельности.