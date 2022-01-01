В США назвали топ-5 российских вооружений

Издание 19Fortyfive опубликовало статью бывшего офицера американской армии Брента Иствуда, в которой он называет наиболее опасные вооружения, выпускаемые военно-промышленным комплексом России.

Военный обозреватель отмечает, что российские инженеры создают уникальные образцы ядерного оружия. Он приводит в пример разрабатываемую в настоящее время торпеду «Посейдон», отличающуюся «огромным» радиусом действия.

«Особенно мощное » оружие, по мнению Иствуда, представляет собой ракетный комплекс С-400 «Триумф», который способен уничтожать пилотируемые самолеты, дроны и даже ракеты — как крылатые, так и баллистические. В качестве аргумента, он приводит тот факт, что комплекс приобрели Турция, Сирия, Китай и Индия.

Военный эксперт также назвал эффективный против баллистических и крылатых ракет зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1».

Кроме того, Иствуд выделил модернизированный ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». Вертолет попал в рейтинг, потому что «вооружен до зубов»: 30-миллиметровая пушка, обычные ракеты, управляемые и управляемые противотанковые.