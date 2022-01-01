В Болгарии природный газ с начала нового года подорожал на треть

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла в субботу решение об увеличении стоимости природного газа на 30%, со 102,33 левов (около €51,16) в декабре до 133,41 лева (около €66,7) за МВт ч с 1 января.

Первоначальные расчеты компании «Булгаргаз», которая настаивала на повышении стоимости голубого топлива, показывали необходимость увеличения цены на около 14%, однако во время обсуждения предложения было отмечено, что цены на газ на европейских рынках продолжают расти, что требует большего повышения цены и на болгарском рынке.

«После анализа представленных актуальных данных и документов, комиссия утвердила цену на природный газ с 1 января 2022 года в размере 133,41 лева за МВт ч», — отмечено в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

В ходе обсуждения ситуации глава комиссии Иван Иванов выразил сожаление, что регулятор не имеет рычагов для ограничения цен на природный газ, предположил, что ситуация на энергетическом рынке страны может ухудшиться.